Derzeit läuft in den Swarovski Kristallwelten in Wattens das Festival Musik im Riesen. Sein Künstlerischer Leiter Thomas Larcher hat heuer in intensives Schubert-Programm zusammengestellt und dafür preisgekrönte Ensembles nach Tirol eingeladen. In Wien musiziert am kommenden Sonntag im Großen Saal des Wiener Musikvereines Martin Studer mit seiner Swiss Philharmonic Academy neben anderen Werken eine eigene Ergänzung der „Unvollendeten“ von Franz Schubert. Ursula Magnes hat mit beiden Künstlern gesprochen.

(c) Musik im Riesen