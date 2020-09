Home CD der Woche Schubert: Klaviersonaten D 959 und D 960.

Interpret: Hans-Jürg Strub

Label: Ars Produktion

EAN: 4260052383070

Die letzten Sonaten von Franz Schubert werden derzeit von vielen Pianistinnen und Pianisten wiederentdeckt und auf CD aufgenommen. Dass es jedoch nicht immer nur die bekanntesten Namen und größten Labels sein müssen, die hervorragende Produktionen hervorbringen, beweist einmal mehr unsere CD der Woche. Schubert mit Hans-Jürg Strub.

Hans-Jürg Strub mag in unseren Breiten nicht zu den großen Namen unter den Pianistinnen und Pianisten zählen, in der Schweiz ist er jedoch nicht nur seit mehr als 30 Jahren hoch angesehener Leiter einer Klavierklasse an der Zürcher Hochschule der Künste sondern auch ein gern gesehener Gast in diversen Konzerthäusern und bei den dazugehörigen Orchestern. In Fachkreisen und unter Musikliebhabern wurden schon seine vorangegangenen CDs mit Mozart, Brahms, Schumann oder Rachmaninow hochgelobt. Nun hat er sich also zwei der drei letzten Klaviersonaten, der sogenannten Sonatentrias, von Franz Schubert vorgenommen. Schubert selbst hat diese Werke übrigens Johann Nepomuk Hummel gewidmet, da sie jedoch erst nach seinem und auch dessen Tod veröffentlicht wurden, ging die Widmung durch den Verleger Diabelli & Co an Robert Schumann über.

Dass sich Hans-Jürg Strub sehr intensiv mit den letzten Klaviersonaten Franz Schuberts beschäftigt hat, hört man nicht nur an seinem Spiel, sondern erfährt man auch im begleitenden Beihefttext zu dieser CD. Analysen der Sonaten D959 und D 960, verständlich aufbereitet und in Zusammenhang mit der Musik absolut nachvollziehbar geschrieben. Nicht großes Pathos, sondern klarer Anschlag, eine gerade Linie und eine teilweise fast kindliche Anmutung, man denke an den 4.Satz der Sonate D 959, prägen diese Aufnahme. Tiefe Traurigkeit wiederum erleben wir im 2.Satz der Sonate D 960. Das ist Musik, die so viele Farben und Charakteristika zu bieten hat, in einer Aufnahme, die all diesen gerecht wird. (mg)