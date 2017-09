Home CD der Woche Schubert: Klaviersonaten D 959 und D 960.

Interpret: Krystian Zimerman

Label: DG

EAN: 028947975885

Krystian Zimerman gehört zu den Exzentrikern unter den internationalen Klaviermeisterinterpreten. Er sucht seine Konzerte und auch seine CD Programme sehr sorgfältig aus und es kann vorkommen, wie vor wenigen Jahren erlebt, dass er sich in Konzerten politisch äußert oder diese überhaupt abbricht, weil jemand im Publikum ihn mit dem Handy filmt. Nun hat er sich mit einer Solo CD zurückgemeldet, die in aller Ruhe und mit viel Zeit aufgenommen wurde.

Nach einem verheerenden Erdbeben in Japan rund um die Stadt Kashiwazaki hat Krystian Zimerman dort ein Benefizkonzert für die Stadt gespielt. Vergangenes Jahr ist er dorthin zurückgekehrt, um im City Performing Arts Center seine neue Schubert CD aufzunehmen. „Der Schnee lag so hoch, dass wir uns einen Abend regelrecht den Weg freischaufeln mussten, aber drinnen öffnete sich eine eigene Welt, und hier durfte ich fünf Tage verleben, ganz und gar versunken in Schubert“ – kommentiert Zimerman selbst die Zeit der Aufnahme. Eine Aufnahme, die auch uns Hörer nun in eine andere Welt entführt. Phasenweise sehr nüchtern, schnörkellos und klar im Anschlag und dann zwischendurch wieder träumerisch ganz in frühromantischem Sinne.

Mal lässt Krystian Zimerman seinen Steinway matt und zurückhaltend klingen, um im folgenden Moment wieder die volle Strahlkraft seines Instrumentes zu präsentieren. Vor allem in der B-Dur Sonate findet er bei aller Erhabenheit der Musik Schuberts einen kindlichen Zugang, der eine spielerische Leichtigkeit ausstrahlt, wie sie nicht viele andere Zustande bringen. Krystian Zimerman hat sich für seine Schubert Aufnahmen viel Zeit genommen, und er hat sich damit auch viel Zeit gelassen, weil ihm die Werke, wie jene Beethovens, auch immer wieder ein wenig Angst machen. Wie hat einst ein Konzertmeister zum jungen Karajan gesagt, als dieser seine berühmte „Schweigeminute“ vor Konzertbeginn absolvierte? „Coraggio Maestro“! Nur Mut! (mg)