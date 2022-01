Home CD der Woche Schubert: Symphony in E Major.

Interpreten: Berner Symphonieorchester, Mario Venzago

Label: Prospero

EAN: 0096718849178

Hat Michi Gaigg mit ihrem L’Orfeo Barockorchester kürzlich neben allen Symphonien Schuberts auch die überlieferten Fragmente im Original aufgenommen, so erklingt auf unserer CD der Woche eine rückblickende und doch zeitgenössische Rekonstruktion und Vervollständigung einer Schubert’schen Symphonie in E-Dur.

Woran mag es gelegen sein, dass von so mancher Schubert Symphonie nur Ideen, Gedanken, erste Entwürfe notiert sind, während andere bis zum Schlussstrich fein säuberlich in Reinschrift niedergeschrieben wurden? Das werden wir nicht mehr herausfinden, doch viel spannender ist in diesem Zusammenhang ohnehin die Frage, wie mit dem unvollständigen Material heute umzugehen ist. Nur ja nichts verändern, sagen die einen, dem Original einen zeitgenössischen Rahmen geben, andere, und Ansätze verfolgen und Ideen fortspinnen wiederum andere. Mario Venzago gehört zur letztgenannten Gruppe und hat den Komponisten Richard Dünser damit beauftragt, die ersten 110 Takte Reinschrift der „siebenten“ Schubert Symphonie in E-Dur durch weitere Entwürfe und spätere Ideen zu ergänzen.

Herausgekommen ist ein spannendes symphonisches Werk, dass den Geist Franz Schuberts atmet und vor allem vom Berner Symphonieorchester unter Mario Venzago zu strahlendem Leben erweckt wird. Richard Dünser hat seine Nachschöpfung ganz der Stilistik Schuberts entsprechend angefertigt, nicht in musikwissenschaftlichem sondern in klanglich-musikalischem Sinne. „So werden die Leerstellen in Schuberts Werk wohl noch Generationen inspirieren, das Unfertige, Fragmentarische und Skizzierte auf eigene Weise weiterzudenken“ schreibt der Dirigent Mario Venzago im Beiheft. Es ist also nicht der erste Versuch, Schuberts fragmentarisches Werk zu ergänzen, und es wird auch nicht der letzte sein. Aber es ist ein äußerst gelungener Versuch, der es wert ist, seinen Platz inmitten der erhaltenen Originalwerke einzunehmen. (mg)