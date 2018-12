Interpret: Florian Boesch, Concentus Musicus Wien, Stefan Gottfried

Label: Aparté

EAN: 5051083130455

Nun hat beim Concentus Musicus Wien also auch auf dem CD Markt eine neue Ära begonnen. Mit Schubert (Un)Finished ist die erste CD des Originalklangensembles nach dem Tod von Nikolaus Harnoncourt und unter neuen der Leitung von Stefan Gottfried erschienen. Ein wirklich spannender Schubert ist dabei herausgekommen.

Stefan Gottfried hat sich für sein Concentus CD Debüt ein spezielles Programm ausgesucht. Die Musik stammt an sich von Franz Schubert, doch haben sowohl bei den zu hörenden Liedern als auch bei der sogenannten „Unvollendeten“ auch andere Komponisten ihre Hände im Spiel. Bei den Liedern sind es die Orchesterfassungen von Anton Webern und Johannes Brahms und die h-Moll Symphonie ist in der Vervollständigung des Scherzos von Benjamin-Gunnar Cohrs und der Beifügung eines Rosamunde-Zwischenspiels als Finale zu erleben. Ein Programm, das ganz im Sinne von Schuberts Wegweiser, auch in eine neue vermehrt romantische Richtung weist.

Florian Boesch und der Concentus Musicus Wien – das ist eine langjährige Opern- und Oratoriumserprobte Künstlerkombination, die auch bei den sieben aufgenommenen Liedern von Franz Schubert wunderbar funktioniert. Mit „Du bist die Ruh“, „Ihr Bild“, dem schon angesprochenen „Wegweiser“ oder dem „Tränenregen“ hat man vorwiegend Getragenes ausgewählt. Boesch erweist sich dabei nach seiner Müllerin, dem Schwanengesang und der Winterreise wieder als idealer Interpret des Schubert’schen Liedgutes. Dessen Unvollendete, hier als „Vollendete“, bringt wiederum verschiedene Klangfarben und -spektren zum Leuchten. Kammermusikalisches trifft auf satten Orchesterklang, wenn auch mit etwas Pathos versehen. Das von Benjamin-Gunnar Cohrs ergänzte und fast gänzlich auf Skizzen und Ideen Schuberts aufgebaute Scherzo fügt sich wunderbar nahtlos an die beiden bekannten Sätze an, so als ob es schon immer dazugehört hätte. Der romantische Weg also wäre eingeschlagen, es wird spannend, wohin die Reise den Concentus Musicus mit Stefan Gottfried noch führen wird! (mg)