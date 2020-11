Für viele Musikliebhaberinnen noch immer ein Geheimtipp. Die katalanische Schubertiada in Barcelona und Vilabertran, nahe der Geburtsstadt von Salvador Dalí, Figueres. Musikchefin Ursula Magnes hat mit dem Künstlerischen Direktor Victor Medem über die aktuelle Situation und geplante Konzerte gesprochen. Die Schubertiada zieht 2021 auch wieder ins Baskenland, um in ganz kleinen romanischen Kirchen mit Topkünstlern aufzuwarten. Dazu gibt es drei Tage vor Franz Schuberts Todestag am 19. November neue Aufnahmen seiner Musik. Mit Annie Fischer, Ian Bostridge, René Jacobs, Roland Neuwirth und Florian Krumpöck sowie Stefan Hunstein, Hugo Siegmeth und Axel Wolf.

(c) Schubertiada: Das Cuarteto Casals mit Präsident und Gründer Jordi Roch.