Interpret: Christian Gerhaher, Gerold Huber

Label: Sony Classical

EAN: 190758891927

Wurde er zu Beginn seiner Karriere gerne mit Fritz Wunderlich und dessen natürlichem Zugang zum Gesang verglichen, so hat sich Bariton Christian Gerhaher in den vergangenen Jahren als eigenständiger Künstler entwickelt. Nicht nur das, er gehört mittlerweile zur absoluten Crème de la Crème des Lied- und Konzertgesangs. Stets an seiner Seite ist der Pianist Gerold Huber, mit dem er nun ein wahrliches Großprojekt gestartet hat.

Wenn man in Christian Gerhahers Diskographie ein paar Jahre zurückblättert, sieht man, dass er sich bereits des Öfteren mit dem Liedschaffen von Robert Schumann beschäftigt hat. Die Dichterliebe, die Eichendorff-Lieder und einige andere kleinere Liederzyklen finden sich da bereits. Doch jetzt, mehr als zehn Jahre nach „Melancholie“, seiner letzten Schumann-Lieder-Aufnahme, hat er sich weit Größeres vorgenommen. Nicht weniger als das, ca. 250 Lieder umfassende, gesamte Lied-Schaffen Robert Schumanns soll in den nächsten Jahren auf CD erscheinen. Gerhaher legt die erste CD dieser Reihe an, wie den Beginn eines großen Galadiners. Man startet bekanntlich nicht mit dem Hauptgang, sondern holt sich zuerst ein bisschen Gusto mit den kleinen, aber feinen Amuses Gueules.

Dahinter steckt eine lyrische Dramaturgie, die Christian Gerhaher auch in den kleinsten von Robert Schumanns „Liederzyklen“ erkennt. Von der Ironie der Romanzen und Balladen op. 49, über die technische Liedentwicklung der Drei Gesänge op. 83 bis hin zum, thematisch an Schuberts Winterreise erinnernden, Zyklus der 12 Gedichte op. 35 auf Texte von Justinus Kerner. Christian Gerhaher hat die jeweiligen Liedtexte verinnerlicht. Er singt bzw. spricht sie nicht nur, sondern man hat das Gefühl er lebt sie regelrecht. Absolute Textdeutlichkeit muss zwar nicht extra erwähnt werden, gehört aber bei Gerhaher immer dazu. Dazu ein Verändern, ein Anpassen seiner Stimme, seines Timbres an die jeweilige Umgebung, wie wir sie von kaum einem anderen Sänger kennen. Wie man mit ihm mitleiden oder sich freuen möchte, als in der Fensterscheibe der Angebetete im letzten Vers nicht heraufblickt, oder wie der „goldne Himmelsschimmer“ in Lust der Sturmnacht glänzt. Oder, oder, oder… Christian Gerhaher, Gerold Huber und Robert Schumann, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. (mg)