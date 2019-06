Interpret: Matthias Goerne, Leif Ove Andsnes

Label: harmonia mundi

EAN: 3149020937051

Matthias Goerne wird im Sommer in Salzburg u.a. wieder mit Franz Schuberts Winterreise zu erleben sein, mit dem Salzburg-Intendanten Markus Hinterhäuser am Klavier. Auf CD hat sich der Deutsche Bariton zuletzt jedoch mit Robert Schumann auseinandergesetzt, nämlich mit dem Liederkreis op. 24 und den sog. Kernerliedern op.35.

Das Jahr 1840 mag im Leben Robert Schumanns kein einfaches gewesen sein. Er war auf Geheiß von Friedrich Wieck von dessen Tochter Clara getrennt und kämpfte in einem Rechtsstreit um deren Hand (welchen er übrigens zu seinem Glück am 1. August gewinnen sollte und somit Clara endlich ehelichen durfte!) Diese Trennung von seiner Geliebten muss in ihm etwas ausgelöst haben, denn nachdem er sich zuvor vorwiegend mit Klavierwerken beschäftigt hatte, komponierte er plötzlich quasi ein Lied nach dem anderen. Nicht weniger als 150 sollten es allein in diesem Jahr 1840 werden, das danach auch als Schumanns Liederjahr in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Die Dichterliebe, Frauenliebe und –leben, Myrthen, sowie der Liederkreis op. 24 und die 12 Lieder nach Gedichten von Justinus Kerner stammen aus diesem fruchtbaren Liederjahr und die beiden letztgenannten Zyklen gibt es nun mit Matthias Goerne, einem der führenden Liedsänger unserer Zeit, zu erleben.

Ja, Matthias Goerne gehört zu den Schönsängern, wobei ich persönlich den leicht abwertenden Unterton dieses Begriffes nie verstanden habe. Seine Stimme zieht einen als Zuhörer einfach in den Bann. Samtig weich, faszinierend obertonreich, voluminös in der Tiefe, manchmal fast zerbrechlich leicht in der Höhe, dem jeweiligen Inhalt der Lieder entsprechend. Mit Leif Ove Andsnes hat er für dieses Schumann Projekt einen Klavierbegleiter der Extraklasse ausgewählt. Dieser legt ein Fundament, auf dem sich Matthias Goerne vollends entfalten kann. Mal treibt er ihn an mal sorgt er für die nötige Ruhe. Das ist wahrlich Liedkunst auf höchster Stufe! (mg)