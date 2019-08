Home Schweizer Woche Schweiz Woche – die Zweite.

In unserer sommerlichen Schweiz-Woche auf radio klassik Stephansdom widmen wir uns vor allem der Schweizer Volksmusik. Die Volksmusikforscherin Brigitte Bachmann-Geiser hat vor wenigen Wochen im traditionsreichen Schwabe Verlag ihre „Geschichte der Schweizer Volksmusik“ veröffentlicht, in der sie sich ausführlich mit den verschiedensten Volksmusiktraditionen unserer Eidgenossen beschäftigt. In kurzen Beiträgen erklärt sie nun auch exklusiv für die Hörerinnen und Hörer von radio klassik Stephansdom, was es mit dem Schellenschütteln oder Bättruef auf sich hat, wie sich die unterschiedlichen Sprachen auf die Volksmusik auswirken und wie sich Traditionen im Laufe der Zeit gewandelt haben. (Sämtliche Musikbeispiele stammen aus den Begleit-CDs, die dem neuen Buch beigelegt sind.)

Zwei Ausgaben des Buches „Geschichte der Schweizer Volksmusik“ von Brigitte Bachmann-Geiser können Sie im Laufe der Woche gewinnen!

Die Schweiz spielt natürlich auch im Musikprogramm wieder eine besondere Rolle, wenn sowohl Schweizer Komponisten wie Joseph Joachim Raff, Joseph Weigl oder Schnyder von Wartensee als auch Schweizer Interpreten wie das Zürcher Kammerorchester, das Orchestra la Scintilla, das La Cetra Kammerorchester aus Basel oder Geigerin Laurence Kayaleh vermehrt in unseren Sendungen zu finden sind.

In einem Kulturausflug am 21. August um 17.30 entführt Sie Stefan Hauser in die Ostschweiz, nach Appenzell in die Schaukäserei und nach Fawil in die Schokoladenmanufaktur Maestrani.

