Home Schwerpunkt Grüezi wohl!

Was haben die Schweizer Städte Zürich, Lugano, Genf und Luzern gemeinsam? Sie liegen alle an mehr oder weniger großen Seen – und sie sind Heimstätte verschiedener bedeutender Orchester und Ensembles! Das Zürcher Kammerorchester, das Orchestra della Svizzera Italiana, das Orchestre de la Suisse Romande oder das Lucerne Festival Orchester sind nur einige wenige Beispiele der reichhaltigen Orchesterlandschaft unserer Eidgenossen. Diese rücken wir im Rahmen der Schweizer Woche auf radio klassik Stephansdom in den Mittelpunkt des Programmes und vergessen dabei natürlich auch nicht auf andere Aushängeschilder „klassischer“ Musikkultur aus Basel, Bern, Winterthur oder Lausanne.

Und wir bieten drei Schweizer Opern: „Die Schweizer Familie“ von Joseph Weigl, „Wilhelm Tell“ von Gioacchino Rossini und „Der Widerspenstigen Zähmung“ vom Wahl-Zürcher Hermann Goetz.

6. August

Feiner Schweizer Käse für 1 × 2 Personen. Zur Verfügung gestellt von: Der Schweizer-Feine Käsewaren.

7. August

1 × Käse-Fondue „Klassisch“ für 2 Personen mit Weinbegleitung. Zur Verfügung gestellt von: Chamäleon-Restaurant & Bar.

10. August

2 Übernachtungen im The Chedi Andermatt / Deluxe Zimmer für 2 Personen plus Swiss Travel Pass für 8 Tage, inkl. Hin- und Rückfahrt 1. Klasse mit der ÖBB.

Zur Verfügung gestellt von: Schweiz Tourismus, Swiss Travel System, The Chedi Andermatt, ÖBB.