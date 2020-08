Home Lebenswege Sommer-Lebenswege Schwester Johanna Datzreiter.

Vier Mal ist sie unter Lebensgefahr durch den Dschungel geflohen. Sie hat das Elend der Bürgerkriege erlebt und war dabei, als die tödliche Ebola-Epidemie ausgebrochen ist. Dennoch hat sie niemals daran gedacht, wieder nach Österreich zurückzukehren. Johanna Datzreiter ist Ordensschwester der Franziskanerinnen Missionarinnen Mariens. 42 Jahre lang hat sie in Afrika verbracht – in Liberia. Ihre Erinnerungen hat sie mit „Wo der Pfeffer wächst“ in Buchform festgehalten.

Sendungsgestaltung: Marlene Groihofer.

Foto: missio.at/ Simon Kupferschmied