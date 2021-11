Home Rubato See you in Hollywood.

Mit hinreißenden Filmmusikklängen von „Ben Hur“, „Vom Winde verweht“ oder „Schindlers Liste“ begibt sich das Anna Rothschild Ensemble gemeinsam mit der Geigerin Orsolya Korcsolán und der Sängerin Ethel Merhaut auf die Spurensuche jüdischer Komponisten und InterpretInnen, die nach ihrer Flucht aus Europa in Hollywood eine neue Heimat fanden. Seien es Max Steiner, Greta Keller, Hedy Lamarr, Miklos Rozsa, Ralph Benatzky, Walter Jurmann, Kurt Weill oder Erich Wolfgang Korngold – sie alle prägten die goldene Ära Hollywoods und hinterließen in Europa eine unersetzbare Lücke. Michael Gmasz hat sich den Gründer und musikalischen Leiter des Anna Rothschild Ensembles, Gergely Sugar, eingeladen, um mehr über diesen Konzertabend am 14. November im Musikverein zu erfahren.