Home Perspektiven Kulturausflüge Sehnsucht Ferne.

schallaburg.at

Nicht jede Entdeckung war ein Glücksfall für die Entdeckten. Mit den Europäern überquerten auch Krankheiten die Ozeane der Welt, und in ihrem Gefolge kam meist der Tod. Inspiriert von der Fremde, erblühte währenddessen das Kunsthandwerk der europäischen Renaissance und die Wissenschaft nahm neuen Schwung auf. Inzwischen hat das damals so heroische Bild der Entdecker aber längst Risse bekommen.

Warum brachen die Menschen auf – was trieb sie an? Was erwartete die Reisenden in exotischen Gefilden? Was bedeutete ihre Ankunft für die Einheimischen? Diesen Fragen geht die aktuelle Ausstellung auf der niederösterreichischen Schallaburg auf den Grund. Stefan Hauser hat eine akustische Besichtigung mit Kurator Marcel Charour gemacht.