Über die Sehnsucht.

Lyrik und ihre musikalische Entsprechung, das Lied, haben oft ein großes Thema: die Sehnsucht. Das oft unerfüllte Sehnen nach allem, was uns gut und schön erscheint. Liebe, Licht, Wärme, Ruhe. All das findet Joseph Marx „nach endlos langen Wochen“ in der „Heimat seiner Seele“, der Campagna. Und wir hören das in diesen Zeiten plötzlich mit anderem Bewusstsein. „Nach endlos langen Wochen“. Auch der Familie Schumann und ihrem Freund Johannes Brahms wird ein Abschnitt der Sendung gewidmet sein, gefolgt vom großen Jubilar dieses Jahres: Ludwig van Beethoven. Der oft störrisch, wild, unberechenbar war. Der aber auch ganz anders konnte! Das und mehr erwartet Sie in der aktuellen Ausgabe von „Lust auf Lied“ von und mit Hans Peter Kammerer.

Inhalt teilen