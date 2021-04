Home Perspektiven Seliger Franziskus Jordan.

Am 15. Mai 2021 wird Pater Franziskus Maria vom Kreuze Jordan, der Gründer der Salvatorianer, Salvatorianerinnen und Initiator der Salvatorianischen Laiengemeinschaften, in Rom in der Lateranbasilika seliggesprochen.

Wer war der 1918 verstorbene Deutsche, der Dutzende Sprachen sprach, in Rom wirkte und eine neuartige Vision von katholischer Gemeinschaft hatte?

Antworten darauf in der Sendung von Stefan Hauer geben der Tiroler Autor Martin Kolosz. Er hat das Buch „Alles für den Heiland“ geschrieben. Ein Lebensbild des Seligen. Sowie Provinzial P. Josef Wonisch, er spricht über die Tätigkeiten des Ordens und die salvatorianischen Ordenszweige heute.

Salvatorianer in Österreich und Rumänien