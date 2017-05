Die Trompete im Fokus: Zu Gast sind Selina Ott und ihr Lehrer Roman Rindberger. Rindberger ist neben seiner Unterrichtstätigkeit an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien vor allem Teil des Ensembles Mnozil Brass. Selina (Jahrgang 1998) macht gerade Matura am Musikgymnasium Wien. Sie studiert seit Oktober 2016 an der MUK.

