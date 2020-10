Home Rubato Selina Ott.

Selina Ott ist in dieser Saison Featured Artist der Jeunesse. Dass die aus Niederösterreich stammende Trompeterin ihren Weg machen wird, zeigte sich schon vor drei Jahren, als sie mit Roman Rindberger in einer Ausgabe unserer Reihe aufgeMUKt! bei Marion Eigl zu Gast war. So richtig los gegangen ist alles, nachdem die Musikerin als erste Frau 2018 den bedeutenden ARD-Musikwettbewerb in der Kategorie Trompete gewonnen hat. Am Abend tritt Selina Ott im Wiener Musikverein auf gemeinsam mit dem Wiener Jeunesse Orchester unter Herbert Böck. Und dieser Tage erscheint zudem ihre erste CD.

(c) Ludwig Schedl