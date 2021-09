Home Rubato Selini Quartet.

Selini- so heisst die griechische Göttin des Mondes. Und so heißt ein preisgekröntes junges Streichquartett mit internationalen Mitgliedern und musikalischen Wurzeln in Wien! Ihrem Namen gerecht werden wollen die vier virtuosen Musikerinnen mit göttlichem Spiel- wobei sie offenbar auch nichts gegen hübsche Outfits haben. Aber eins nach dem anderen. Kennengelernt habe ich das dynamische Selini Quartet bei einer Meisterklasse und einem Lecture Recital mit Alfred Brendel in Reichenau an der Rax. Der sich von soviel Schönheit nicht blenden ließ sondern gleich zu den i-Tüpfelchen schritt: wie es sich für einen Meister gehört! Hören Sie Eindrücke von der inspirierenden Coaching Session mit der Pianistenlegende sowie Aufnahmen vom Selini Quartet.

Ich freue mich auf Sie- Ihre Arabella Fenyves!