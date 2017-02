Ludwig van Beethoven starb vor 190 Jahren, am 26. März 1827 in der Wiener Schwarzspanierstraße. Ein erinnerungswürdiger Anlass für Staatsoperndirektor Dominique Meyer seine 63. Mélange unbekannteren und selten gespielten Werken Beethovens zu widmen. Zu hören sind die frühen Klaviersonaten ohne Opuszahl, die beiden Violinromanzen, die Urfassung der Oper „Fidelio“ sowie Sieben Variationen über „God save the King“. Unter den Interpreten finden sich Rudolf Buchbinder, Bernard Haitink, Henryk Szeryng, Camilla Nylund, Gianluca Cascioli, David Oistrach und Betrand de Billy.

Fotocredit: Beethoven-Haus in Bonn: Beethovens Geburtszimmer mit einer Beethoven-Büste von Josef Danhauser (1827/ Gipsabguss)