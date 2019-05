Der Obereunuch!

Ursula Magnes plaudert in der 3. Sendung zu Franz Lehárs „Das Land des Lächelns“ der Seefestspiele Mörbisch mit dem Künstlerischen Direktor Peter Edelmann und seinem „Obereunuchen“ Harald Serafin. Er war von 1992 bis 2012 legendäre 20 Jahre Intendant und Motor des Operettenmekkas Mörbisch. Die New York Times nannte den Sänger Harald Serafin „Walter Matthau der Wiener Operette“ und als „Mister Wunderbar“ der Dancing Stars-Serie hat er in Mörbisch seit letztem Sommer sogar eine eigene „Serafin-Wunder.Bar“. Operettensänger zu sein, ist der schwerste Job der Welt. Weil man eben alles können muss: Pointen setzen und ebenso Töne charmant, locker treffen. Tanzen, verzaubern und vieles mehr. Was er in der Rolle des „Obereunuchen“ singen wird, was ihn abseites der Gage gereizt hat, das Angebot überhaupt anzunehmen, erfahren Sie, eingebettet in wunderbare Operettenklänge.

