Serenadenkonzerte in NÖ.

Am 18.Oktober findet um 11.00 Uhr im Rahmen der Serenadenkonzerte des Landes Niederösterreich eine Joseph Haydn Matinee im Haydn Geburtshaus in Rohrau statt. Staatsopern-Bariton Rafael Fingerlos wird dabei gemeinsam mit dem Trio Dobona zu erleben sein. Mit Michael Gmasz plaudert der gebürtige Salzburger über seine Leidenschaft für das Lied, das Gefühl in spärlich besetzten Konzertsälen und für welche „Komponisten“-Serenade er sich noch empfehlen würde. Michael Linsbauer gibt außerdem noch einen weiteren Ausblick auf die noch bevorstehende Randhartinger-Serenade am 31. Oktober in Ruprechtshofen.