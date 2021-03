Interpret: Zürcher Kammerorchester, Daniel Hope

Label: DG

EAN: 028948398454

Beethoven wurde vergangenes Jahr, trotz Pandemie, gefeiert. So manch anderes Jubiläum ist jedoch wegen der vielfachen Konzertabsagen und Schließungen der Konzerthäuser eher untergegangen. Wie z.B. das 75-jährige Bestandsjubiläum des Zürcher Kammerorchesters. Das Orchester selbst hat sich unter der Leitung seines Musikdirektors Daniel Hope ein schönes Geschenk gemacht, nämlich die CD Serenades.

1945 von Edmond de Stoutz gegründet, zählt das Zürcher Kammerorchester heute zu den führenden Klangkörpern seiner Art. Howard Griffiths, Muhai Tang und vor allem Roger Norrington, Principal Conductor von 2011 bis 2015, haben das Zürcher Kammerorchester geformt und geprägt. Seit der Saison 2016/17 leitet nun Music Director Daniel Hope das Orchester – und das als Primus inter pares sozusagen, nämlich spielenderweise von der Konzertmeisterposition aus. Für ihre Jubiläums CD haben sich die Musikerinnen und Musiker um Daniel Hope ein Programm ausgesucht, das auf den ersten Blick programmatisch „abgedroschen“ wirkt, auf den zweiten Blick in dieser Aufnahme jedoch viele Feinheiten und klangliche Facetten entdecken lässt, die bisher nicht immer so herausgekommen sind.

Drei der wohl bekanntesten und beliebtesten Streicherserenaden überhaupt, von Tschaikowsky (C-Dur), Elgar (e-Moll) und Mozart (G-Dur, Eine kleine Nachtmusik), erklingen hier in einer frischen, glasklaren Hochglanzaufnahme. Tschaikowskys Streicherserenade wird zu einem hochdramatischen, spannungsgeladenen Prolog, Elgar zum wehmütig klagenden Intermezzo und Mozarts kleine Nachtmusik zum erquickenden, locker flockigen Finale. Daniel Hope und das Zürcher Kammerorchester setzen Akzente in Dynamik und Agogik und beweisen so, dass auch diese Werke ihre Bedeutung für den Kanon an Neuerscheinungen noch nicht verloren haben. (mg)

