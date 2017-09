Home Lebenswege Serge Falck.

Bekannt wurde der gebürtige Belgier hierzulande durch die Fernsehserie „Kaisermühlenblues“. In Belgien ging er in eine Schule der Jesuiten, mit dem Schauspiel begann er an der Wiener Josefstadt. Falck ist ein guter Fußballer, Experte für Schokolade und belgische Fritten. Nun macht er mit „Am Beckenrand“ sein erstes Kabarettprogramm. Eine Sendung von Stefan Hauser.