Erst Anfang des 20. Jahrhunderts begann sich langsam die Tradition aufzulösen, dass Komponisten meist auch (mehr oder weniger) bedeutende Virtuosen ihrer Zeit waren. Der 1873 geborene Sergej Rachmaninow war einer der letzten, der diese Doppelfunktion ausübte. Im Unterschied zu seinem um einem Jahr älteren, aber bereits 1915 verstorbenen Kollegen Alexander Skrjabin, erlebte Rachmaninow noch eine Ära, in der die Aufnahmetechnik eine relativ gute Qualität erreichte. So ist einiges seiner pianistischen Kunst bis heute nachhörbar, obwohl er zugab:

„Ich werde sehr nervös bei Einspielungen. Wenn die Probeaufnahmen fertig sind, weiß ich, dass ich sie zurückgehen lassen kann, und dann ist alles in Ordnung. Aber wenn die Schlussaufnahme ansteht und mir bewusst wird, dass dieses Ergebnis jetzt genügen und von Dauer sein soll, werde ich nervös, und meine Hände beginnen sich anzuspannen.“

An diesem Abend wird der Maestro würdig an den Tasten vertreten von Krystian Zimerman und John Ogdon, letzterer ein Rachmaninow-Fan, der sich mit einer Komplettaufnahme von dessen Klaviermusik in die Annalen der Rachmaninow-Diskographie eingeschrieben hat. Das letzte Stück des Abends interpretiert Rachmaninow jedoch selbst – oder zumindest so gut wie selbst. Eine von ihm gemachte Einspielung vom 4. April 1928 wurde 2009 von den Zenph-Studios nicht einfach nur nachbearbeitet, sondern dank modernster Computertechnik quasi ein zweites Mal aufgenommen. Das Ergebnis: ein klarer Klang bei Wahrung sämtlicher agogischer und dynamischer Eigenheiten der Originalaufnahme. Rachmaninow reloaded!