Unzensiert.

Was Sie schon immer über Sex in der Bibel wissen wollten, aber nie zu fragen wagten – das will der Bibelwissenschaftler Simone Paganini in seinem neuen Buch beantworten. Erstaunlich oft ist in der Bibel von geschlechtlicher Liebe die Rede. Es beginnt mit der ersten Seite der Bibel. Das erste Gebot lautet: „Seid fruchbar und mehrt euch!“ (Gen 1,28) In der Folge geht es aber nicht nur um Fortpflanzung, sondern um alle möglichen, und unmöglichen, Formen von Sex: um Erotik und Romantik, um Spaß und Leidenschaft, und um Polygamie, Homosexualität und Leihmutterschaft.

Realistischerweise erzählt die Bibel auch von Nötigung und sexueller Gewalt. Im Kontext der kirchlichen Missbrauchssandale haben die Texte heute eine wichtige Funktion. Der Bibelwissenschaftler Paganini sagt: „Dass es Verfehlungen gibt, ist menschlich, aber sie dürfen nicht unter den Teppich gekehrt werden, sie gehören bestraft.“

Simone Paganini stammt aus Italien und ist Professor für Biblische Theologie an der Universität in Aachen. Die Illustrationen in seinem Buch hat Esther Lanfermann geschaffen.

In der Sendung „Achtung Bibel!“ hören Sie Simone Paganini im Interview mit Stefanie Jeller.

Montag, 13. September 2021, 17.30 – 17.55 Uhr.

JAHRE DER BIBEL

Die Sendereihe „Achtung Bibel!“ ist ein radio klassik Stephansdom-Beitrag von Stefanie Jeller zu den „Drei Jahren der Bibel“ – eine Initiave des Österreichischen Katholischen Bibelwerks.

Drei Jahre der Bibel.

Bibel – Hören. Lesen. Leben

1. Dezember 2018 bis 3. Okotber 2021

Österreichweite Initiativen rund um das Buch der Bücher

www.jahrederbibel.at