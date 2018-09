Interpret: Boston Symphony Orchestra, Andris Nelsons

Label: Deutsche Grammophon

EAN: 028948352203

Im November des heurigen Jahres wird er seinen 40. Geburtstag feiern – der Dirigent Andris Nelsons. Was er jedoch in diesen noch nicht ganz 40 Jahren erreicht hat, bleibt anderen Orchesterleitern ein ganzes Leben lang verwehrt. Chefdirigent verschiedener großer Orchester, Auftritte an den bedeutendsten Opernhäusern und mit den wichtigsten Orchestern der Welt und seit der Saison 14/15 Chefdirigent in Boston und seit 1. Februar 2018 auch in Leipzig. Mit dem Boston Symphony Orchestra hat Nelsons kürzlich seine Einspielung der Schostakowitsch Symphonien fortgesetzt.

Andris Nelsons arbeitet weiter an seiner Gesamtaufnahme des symphonischen Werkes von Dmitri Schostakowitsch. Nun hat er diese genauso intensiv und akribisch fortgesetzt, wie er sie mit den bisherigen Symphonien 5, 8, 9 und 10 begonnen hat. Diesmal sind die beiden „Giganten“ unter den symphonischen Werken, die 4. und 11. Symphonie zu erleben. Zwei Werke, im Abstand von 21 Jahren komponiert, und sehr unterschiedlicher stilistischer Prägung. Die zuversichtliche, extrovertierte Gigantomanie der Vierten trifft auf die elfte Symphonie, mit ihrer Reflektion der stürmischen Vergangenheit und ihrem Blick in eine ungewisse Zukunft.

Mit geballter Kraft und Energie sieht man sich bei Nelsons und dem Boston Symphony Orchestra in der Vierten Schostakowitsch konfrontiert, mit einer Spannung, die bis zum letzten Ton nicht nachlässt. Nelsons geht in seiner Interpretation aufs Ganze und das Orchester dankt es ihm mit Präzision und unbändiger Spielfreude. Musikalisch nachdenklicher, von der Intensität jedoch um nichts verhaltener, stimmt einen dann die Elfte, die das Revolutionsjahr 1905 und den Petersburger Blutsonntag zum Inhalt hat. Über zwei Stunden pure Dramatik – Nichts für schwache Nerven. Ob auch diese Ausgabe der Schostakowitsch Symphonien mit dem Boston Symphony Orchestra unter Andris Nelsons einen Grammy bekommen wird, kann ich natürlich weder vorhersagen, noch beeinflussen – verdienen würde sie ihn sich auf alle Fälle! (mg)