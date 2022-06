Siam in Mörbisch.

In den 1860er Jahren lebte eine englische Gouvernante in Siam, dem heutigen Thailand, am Königshof. Aus ihren Memoiren wurde ein Buch und schließlich ein Musical, das 1951 am Broadway Premiere feierte. Mehr als 70 Jahre später kommt der Hit Der König und ich auf die Seebühne nach Mörbisch. Wie inszeniert man dieses Stück in der heutigen Zeit? Welche Fragen kann und muss man sich stellen? Darüber diskutiert Arabella Fenyves mit Generalintendant Alfons Haider und Bühnenbildner Walter Vogelweider. Lernen Sie das Stück in allen Facetten kennen.

Bild: Kok-Hwa Lie, Milica Jovanovic, Alfons Haider und Kinderensemble bei der Probe (c) Seefestpiele Mörbisch