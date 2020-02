Sibelius, Tjeknavorian: Violinkonzerte.

Interpret: Emmanuel Tjeknavorian, Frankfurt Radio Symphony, Pablo González

Label: Berlin Classics

EAN: 885470014241

Emmanuel Tjeknavorian gehört zu den aufstrebendsten Geigenvirtuosen der letzten Jahre. Der Tagesspiegel feiert ihn als Ausnahmetalent und für sein CD Debüt „Solo“ hat er den begehrten Opus Klassik Preis bekommen. Auf seiner neuen CD musiziert er nun mit Orchester.

Emmanuel Tjeknavorian, radio klassik Stephansdom Hörerinnen und Hörern auch als Klassik Tjek bekannt, feiert nun endlich sein CD Debüt mit Orchester. Und dafür hat er ein sehr persönliches Programm ausgewählt, findet sich neben dem Violinkonzert von Jean Sibelius doch auch ein Werk seines Vaters Loris Tjeknavorian auf dieser CD. Der Bezug dazu liegt auf der Hand, doch auch zu Sibelius‘ Konzertklassiker hat Tjeknavorian eine ganz besondere Beziehung, wurde er 2015 beim internationalen Sibelius Wettbewerb für die beste Interpretation des Konzertes und als Gewinner des zweiten Preises ausgezeichnet.

Ist es bei Sibelius die virtuose, effektvolle, mit nordischer Melancholie angehauchte Grundstimmung, die das Werk bestimmt, so sind es bei Loris Tjeknavorians Opus 1 die Anklänge an die armenische Volksmusik, temperamentvoll und oft tänzerisch, die die Komposition prägen. Geiger Emmanuel lässt von seinem ersten Einsatz an erkennen, hier wird alles aus dem Instrument herausgeholt, bis die G-Saite so richtig schnarrt. Es ist gerade dieser musikantische Zugang, der sein Spiel von dem vieler anderer abhebt. Das Orchester folgt ihm in dieser Aufnahme auf den Fuß, wird doch dabei auf einen zusätzlichen Dirigenten verzichtet. Wie die sprichwörtlichen Haftelmacher passen die Musikerinnen und Musiker des hr Sinfonieorchesters auf. Das lässt einen staunen, wie exakt Solist und Orchester aufeinander abgestimmt sind. Wow, wie da im dritten Satz dynamische Feinheiten funktionieren. Von Radiomacher zu Radiomacher „Gratulation Herr Kollege!“ (mg)