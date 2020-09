Home Rubato Sie trägt die Hoffnung im Namen.

Nachdem die Wiener Volksoper vor wenigen Tagen ihre Saison eröffnet hat, steht am kommenden Sonntag die erste Premiere auf dem Programm. „Sweet Charity„, ein Musical von Cy Coleman, wird dabei erstmals auf der Bühne der Volksoper zu erleben sein. Lisa Habermann schlüpft in die Rolle der jungen Varieté-Tänzerin Charity Hope Valentine, die trotz herber Rückschläge in Sachen ehrlicher Partnerschaften ihren Glauben an die Menschheit und die wahre Liebe nie aufgibt. Michael Gmasz hat die sympathische Sängerin nach einer Probe zum Interview getroffen. Zu Wort kommen auch Regisseur Johannes von Matuschka und Lorenz C. Aichner, der die musikalische Leitung inne hat.

Bild © Volksoper Wien/Barbara Pálffy