Sieben Tage Einaudi…

Der italienische Komponist und Pianist Ludovico Einaudi ist einer der erfolgreichsten, aber auch umstrittensten Musiker unserer Zeit. Im Rahmemn einer praktisch überall ausverkauften Welt-Tournee gastierte er am Sonntag im Goldenen Saal in Wien und präsentierte dort sein neuestes Projekt: Seven Days Walking. In sieben Monaten wird Einaudi sieben Alben veröffentlichen, die Wanderungen in gleicher Umgebung in verschneiter Bergwelt vertonen. Chefredakteur Christoph Wellner gibt akustische Einblicke…

(c) Ray Tarantino