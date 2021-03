Home Rezensionen Siegfried in Madrid.

Richard Wagners Opern in Zeiten der Pandemie live! Im Teatro Real in Madrid wird derzeit Siegfried, der zweite Abend des Zyklus Der Ring des Nibelungen gezeigt. In einer Inszenierung von Robert Carsen. Es dirigiert Pablo Heras-Casado. 5 Stunden Oper live von höchster Qualität– Reisespezialist Helmut Pitsch berichtet für radio klassik Stephansdom.