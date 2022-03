Raus aus der Komfortzone.

Viele neue Wege hat Silke Sorger in ihrem Berufsleben eingeschlagen, immer wieder hat sie neue Aufgaben übernommen und ist dafür in andere Orte und Länder gezogen. „Wenn man Großes erreichen möchte, muss man seine Komfortzone verlassen“, sagt sie.

An der TU Graz studierte Silke Sorger technische Chemie und arbeitete danach als Ingenieurin in der Produktion bei Infineon in Villach. „Dort habe ich von der Pieke auf gelernt und ein Wissensfundament gelegt, von dem ich heute noch profitiere.“ In Regensburg übernahm sie in ihrer ersten Führungsaufgabe ein rein männliches Team. Bei der nächsten Gelegenheit stellte sie zwei hochqualifizierte Ingenieurinnen ein. Die Diversität hat dem Team gutgetan.

In der Folge wechselte Silke Sorger zwischen Regensburg, Villach und München. Von Hürden und Enttäuschungen ließ sie sich nie entmutigen: „Wichtig ist, dass man daraus lernt, daran wächst und umso stärker aus diesen Krisen herausgeht.“ Als „Sahnehäubchen“ bezeichnet sie die gute Vereinbarkeit ihres Berufes mit ihrem Familienleben.

Ein tatkräftiges Netzwerk kann dabei unterstützen, berufliche Ziele zu erreichen. „Es hilft auch zu reflektieren und sich weiterzuentwickeln.“ Deshalb rät Silke Sorger, ein solches Netzwerk aktiv auf- und auszubauen – „und achten Sie darauf, dass das Netzwerk auch von Ihnen profitiert“.

