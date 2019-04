Home Startseite Silvia Brandstetter

Mit viel Leidenschaft und Erfahrung wird in der Taborstraße im 2. Bezirk das Familienunternehmen Brandstetter geführt. Silvia, Anita und Doris Brandstetter arbeiten generationenübergreifend und ihren eigenen Stärken und Interessen nachgehend zusammen, sodass jedes Familienmitglied die Kundinnen und Kunden in den Bereichen, wo am meisten persönliches Interesse und Hintergrundwissen besteht, berät. Traditionelle Anlässe wie die Taufe, die Erstkommunion und Firmung, die Verlobung und die Hochzeit liegen dem Juwelier Brandstetter besonders am Herzen. Ein Schmuckstück soll und kann ein Leben lang an besondere Momente erinnern. Schon vom ersten Tag an stand dabei der hochwertige Schmuck im Fokus des Unternehmens.

Juwelier Silvia Brandstetter

Taborstraße 39a

1020 Wien

www.juwelier-brandstetter.at