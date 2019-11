Home Rezensionen Simon Boccanegra.

Während sich auch in den Straßen und Wirtshäusern von Klagenfurt Halloween-„Wahnsinnchen“ bemerkbar machte, war man am und im Stadttheater Klagenfurt gespannt auf die nächste Opernpremiere. Giueseppe Verdis packendes Melodramma über Intrigen und Machtspiele rund um Simon Boccanegra, den ersten Dogen von Genua. Musikchefin Ursula Magnes entzog sich dem Haloweenrummel und genoss eine tolle Aufführung in einem entzückenden Stadttheater, das zum 60. Regierungsjubiläum von Kaiser Franz Josef errichtet wurde.

(c) Stadttheater Klagenfurt, Arno Pöschl