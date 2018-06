Home Rubato Zusammen 180.

Am 24. Juni feiert die Wiener Singakademie 160 Jahre ihres Bestehens und 20 Jahre Chorleitung durch Heinz Ferlesch. Am Programm stehen nicht nur die allseits beliebten Carmina Burana von Carl Orff, sondern auch „The Bells“ von Fazıl Say. Ursula Magnes begrüßt Heinz Ferlesch und die Präsidentin der Wiener Singakademie, Ingrid Kapsch, live im Studio.

(c) Lukas Beck