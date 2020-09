OnAir-Führung: Nach uns die Sintflut.

Einige dieser, oft in jahrelanger Recherche und Zusammenarbeit mit Wissenschaftler produzierten, Werke zeigen die Auswirkungen des wachstums-orientierten Wirtschaftssystems auf. Sie beleuchten die gesellschaftspolitischen und sozialen Folgen der Klimakrise. Gezeigt wird die Schönheit der Natur aber auch bereits zerstörte Regionen.

Der alpine Bereich ist von der Klimaerwärmung besonders betroffen, was sich in der dramatisch voranschreitenden Gletscherschmelze manifestiert. Exemplarisch dafür steht Axel Braun (D), der anhand von historischen Aufnahmen das erschreckende Schwinden der Pasterze dokumentiert. Michael Goldgruber (A) hat für die Ausstellung eine neue Arbeit produziert, die die Veränderung der hochalpinen Landschaft in den Ötztaler Alpen in Tirol zum Inhalt hat.

Douglas Mandry (CH) hält in seiner Serie Monuments den Prozess des Verschwindens von Gletschereis auf weißer Folie, die zum Abdecken der Gletscher verwendet wird, in den Schweizer Alpen fest. Die aus den Niederlanden stammende Anouk Kruithof (NL) reiht in ihrer Videoarbeit Ice Cry Baby Aufnahmen einstürzender Gletscher aus aller Welt aneinander und unterlegt die Bilder mit dem Sound des brechenden und fließenden Eises.

Der Ausstellungstitel „Nach uns die Sintflut“ ist dem ersten Band von Das Kapital (1867) von Karl Marx entnommen („Après moi le déluge! ist der Wahlruf jedes Kapitalisten und jeder Kapitalistennation“). Bereits vor 150 Jahren hat er die Eingriffe des Menschen in die Natur als faktische Umweltzerstörung erkannt und unsere Gleichgültigkeit darüber zum Ausdruck gebracht.