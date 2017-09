Home Rubato Sir Bryn in Luxemburg.

Ein Österreicher leitet die Geschicke der Philharmonie in Luxemburg: Stefan Gehmacher ist für das moderne Haus verantwortlich. Die Förderung des hauseigenen Klangkörpers, des Orchestre Philharmonique du Luxembourg, liegt ihm besonders am Herzen. Seit etwa 2 Jahren leitet es der junge Chefdirigent Gustavo Gimeno: am vergangenen Freitag erfolgte der Startschuß für die aktuelle Saison. Sir Bryn Terfel reiste an, um seine gute Laune, Riesenpersönlichkeit und weltbekannte Stimme mit dem Publikum zu teilen. Arabella Fenyves sprach mit ihm über den Ritterschlag, sein Repertoire und Wien Pläne, und schaute sich auch sonst in der luxemburgischen Musikszene um: unter anderem präsentierten die Pianistin Cathy Krier und der Trompeter Philippe Schartz neue Alben.

