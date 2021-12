Home Continent Situation der Medien in der Schweiz.

In der aktuellen Folge von „Continent“ beschäftigen wir uns mit der Situation der Medien in der Schweiz. Golli Marboe spricht zur Rolle der großen Verlage im Land mit Martin Zimper, Professor an der Hochschule der Künste Zürich. Der promovierte Kommunikationswissenschaftler lehrt, experimentiert und forscht an der Schnittstelle neuer audiovisueller Medientechnologien und Social Media mit dem Schwerpunkt „Storytelling“ und wir hören außerdem von der ehemaligen stellvertretenden Direktorin des schweizer öffentlich rechtlichen Rundfunks, von Ladina Heimgartner, wie und warum die Schweizerinnen und Schweizer zur Finanzierung der SRG im Rahmen einer Volksabstimmung entschieden haben.

Continent ist eine Kooproduktion von radio klassik mit VsUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, umgesetzt von inspiris Film.