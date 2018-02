Home Angerichtet Soba Noodle Bar

Xiaoying Xing hat sich mit der Eröffnung der Soba Noodle Bar am Naschmarkt einen Traum erfüllt. Seine Kochlehre hat der 33-Jährige in China absolviert, seit einem Jahr kocht der Sohn einer Gastronomenfamilie in seinem eigenen Restaurant. Eva Reinold hat in dem modernen Lokal uralte, authentische chinesische Spezialitäten probiert.

Soba Noddle Bar

Rechte Wienzeile 37

1040 Wien

www.soba.wien