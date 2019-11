Home Spezial Sofia zu Gast in Wien.

Das Sofia Philharmonic Orchestra feiert am 5. Dezember sein Konzert-Debüt im goldenen Saal des Wiener Musikvereins (als „Begleitorchester“ waren die Musikerinnen und Musiker aus Bulgarien bereits vor 19 Jahren einmal zu Gast). In einem Beitrag von Michael Gmasz spricht der Chefdirigent Nayden Todorov über die Bedeutung dieses Konzertes für ihn und sein Orchester, aber auch für den Stellenwert klassischer Musik in seiner Heimat. Außerdem gibt es Wissenswertes über die reiche Geschichte des Orchesters zu erfahren und auch einen kleinen musikalischen Vorgeschmack auf das Konzert zu hören.