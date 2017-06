„Ich mag all die Dinge nicht, die nichts mit der Musik zu tun haben. Alles, was die Musik stört, entzieht ihr Kraft und hat keinen Platz neben ihr.“ Grigory Sokolov ist einer jener Pianisten, der unter keinen Umständen bereit ist, auch nur einen Millimeter von seinen künstlerischen Ansprüchen abzurücken. Sie sind der Grund, warum er seit einigen Jahren nicht mehr mit Orchestern auftritt, da der heutige Musikbetrieb kaum Zeit für ausreichende Proben lässt und sie sind es auch, die Sokolov dazu bewogen haben, nur noch Live-Mitschnitte zu veröffentlichen. Für ihn sind nämlich live entstandene Aufnahmen die einzig bewahrenswerte Momente – Momente, die seine künstlerische Auffassung zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem bestimmten Raum in Gegenwart eines bestimmten Publikums wiedergeben; keine vermeintlich allgemeingültigen Auffassungen, die im sterilen Studio erzeugt werden.

Dank der Umsicht von Sokolovs Manager, der bereits seit rund zwei Jahrzehnten die Konzerte seines studioverweigernden Schützlings mitschneiden lässt, gibt es Aufnahmen, die Sokolovs pianistische Höhenflüge dokumentieren, darunter zwei in Mozarts Heimatstadt entstandene Mitschnitte: das Klavierkonzert Nr. 23 A-Dur KV 488 vom 30. Jänner 2005 und die Klaviersonate F-Dur KV 332 vom 30. Juli 2008. Feinfühlige Interpretationen des pianistischen Rebellen gegen die Musikindustrie.