Home Rubato Solo mit Orchester.

Normalerweise sitz Anneleen Lenaerts ein wenig versteckt am Bühnenrand, eher weiter hinten – wenn sie in ihrer Funktion als Soloharfenistin der Wiener Philharmoniker zu erleben ist. Zuletzt konnte man sie z.B. beim Neujahrskonzert unter Andris Nelsons bewundern. Doch immer öfter nimmt sie auch ganz vorne Platz und wechselt aus den Reihen Orchesters als Solistin auf den Platz neben dem Dirigenten, wie am 29. Jänner im Rahmen der Mozartwoche in Salzburg, wenn sie gemeinsam mit ihrem Kollegen Walter Auer, Soloflötist der Wiener Philharmoniker, das Konzert für Flöte und Harfe in C-Dur von W.A. Mozart spielen wird. Einen Kurzaufenthalt in Wien nutzt die sympathische Harfenistin für einen schnellen Besuch im Rubato bei Michael Gmasz.

Bild © Marco Borggreve.