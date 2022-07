Home Startseite Sommer Genusstour – Kosten Sie das Weinviertel.

Ein Thementag in Zusammenarbeit mit dem Weinviertel Tourismus am 3. August ab 8:00 Uhr auf radio klassik Stephansdom. Der Thementag macht Gusto auf die Entdeckung ausgewählter Weinviertler Betriebe im Rahmen der Sommer Genusstour am 7. August 2022 von 10 bis 19 Uhr. Alle zwei Stunden führen dabei die Produzenten durch ihre Betriebe. Verkostungen und Einkauf sind während der gesamten Öffnungszeit möglich.

Am Thementag gibt Johannes Pleil von Weinviertel Tourismus eine Einführung in die Sommer Genusstour 2022. Folgende Gesprächpartner machen Gusto auf die Tour: Gregor Neumeyer von ÖsterReis, Karl Severin Traugott der Genusskoarl, Madeleine Rieder vom Eisenhuthaus, Else Zuschmann-Schöfmann vom Weingut Zuschmann-Schöfmann, Manuel Bucher von Obstbau Bucher, Rosa und Franz Plöch vom Hofladen Plöch und Jessika Wyschka von der Weinviertler Weinbergschnecke. Gestaltung der Beiträge: Stefan Hauser.