Home Rubato Sommer in Wien und im Burgenland.

Dass in Wien im Sommer die „musikalischen Gehsteige“ hochgeklappt und erst mit Beginn der nächsten Saison wieder heruntergelassen werden, ist so sicher, wie das Amen im Gebet. Dass jedoch Oper, Musikvereinssaal und co. nicht ausschließlich den (übrigens meist sehr guten) Touristenkonzerten überlassen werden, beweist eine Konzertsoiree mit der Pianistin SoRyang und der Deutschen Streicherphilharmonie am 14. Juli im goldenen Saal des Musikvereins. Michael Gmasz hat mit der sympathischen Pianistin über diesen Abend schon vorab gesprochen.

Außerdem blickt das letzte Rubato vor der Sommerpause ins burgenländische St. Margarethen, wo nach einem Jahr Pause heuer wieder große Oper gespielt wird. W.A. Mozarts Zauberflöte steht dort auf dem Programm, mit einem Papageno, der nicht aus dem üblichen baritonalen Sängerlager stammt, sondern mit Max Simonischek mit einem Schauspieler besetzt ist. Welche Herausforderungen eine solche Rolle für den jungen Bühnendarsteller in sich birgt, hat er Ursula Magnes im Gespräch verraten.