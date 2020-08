Home Das Mozarteumorchester Salzburg Ein Sommer in Salzburg.

Zuletzte begleitete das Mozarteumorchester Salzburg im Rahmen der Salzburger Festspiele Anna Netrebko und Yusif Eyvazof bei einem reinen Tschaikowsky-Abend. Weiters muszierte das Orchester mit Ivor Bolton, Ádám Fischer, Gianluca Capuano und Andrew Manze die Mozart-Matinéen. Ursula Magnes spricht mit dem neuen Orchesterdirektor Siegwald Bütow über diesen besonderen Salzburger Sommer, über neue Erfahrungen wie Herausforderungen und was der Herbst bringen wird. Demnächst Konzerte mit Chefdirigent Riccardo Minasi, François Leleux sowie Paul Abrahams „Die Blume von Hawaii“ in einer sehr speziellen neuen Fassung am Salzburger Landestheater. Was man für Michael Haydn tun kann und wofür Constanze Mozart gedankt werden müsste. Weiters gibt es Kostproben aus der neuen Aufnahme von „Il ritorno di Tobia“, ein zu unrecht selten gehörtes Oratorium von Joseph Haydn.



(c) SF / Marco Borrelli