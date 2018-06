In den Sommergesprächen von radio klassik Stephansdom hören Sie Juli und August jeden Montag ab 17:30 Uhr spannende Gespräche mit InterviewpartnerInnen aus Wissenschaft, Kunst, Politik, und Kirche. Wiederholung jeweils am darauffolgenden Sonntag, 17:30 Uhr.

Überblick Juli:

2.7. Reinhold Knoll – Soziologe:

Der Soziologe ist fußballbegeistert. Was könnte besser als zur Zeit passen mit ihm über soziologische Faktoren bei der laufenden Fußballweltmeisterschaft zu sprechen. Im Interview mit Stefan Hauser kommt Reinhold Knoll auch ausführlich über seine vor wenigen Jahren gemachte Nahtoderfahrung zu sprechen.

9.7. Johannes Huber – Mediziner, Theologe und Bestsellerautor:

Universitätsprofessor Dr. Dr. Johannes Huber ist Facharzt für Gynäkologie, Geburtshilfe und Reproduktionsmedizin. Er war bis 2011 Leiter der Klinischen Abteilung für Gynäkologische Endokrinologie und Sterilitätsbehandlung an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde des Allgemeinen Krankenhauses in Wien. Zudem ist er auch Theologe. In seinem aktuellen Buch „Der holistische Mensch – Wir sind mehr als die Summe unserer Organe“, plädiert er für ein ganzheitliches Menschenbild, in dem Körper, Geist und Seele ein komplexes System bilden.

16.7. Johanna Rachinger – Generaldirektorin der Nationalbibliothek:

Die Österreichische Nationalbibliothek blickt auf eine 650-jährige Geschichte zurück. Stefan Hauser spricht mit Generaldirektorin Johanna Rachinger über gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen von Bibliotheken im Zeitalter der Digitalisierung.

23.7. Gerald Hüther – Neurobiologe

30.7. Martin Schleske – Geigenbauer

Überblick August:

6.8. Kurt Spera – NS Zeitzeuge

13.8. Martin Schenk – Armutskonferenz

20.8. Heinz Fassmann – Bildungsminister

27.8. Elisabeth Birnbaum – Direktorin des Kath. Bibelwerks