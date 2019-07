Bereits zum vierten Mal organisiert die Sommerakademie der Angelika-Prokopp-Sommerakademie der Wiener Philharmoniker in Zusammenarbeit mit dem Masterstudium Oper der MUK die Produktion einer Mozart-Oper. Am 26. September kommt im Wiener Konzerthaus La finta giardiniera zur Aufführung. Marion Eigl hat mit den künstlerischen Leitern Michael Werba und Niels Muus über die Idee, die Verwirklichung und den Mehrwert für alle Beteiligten gesprochen. Zu Wort kommen auch zwei Teilnehmerinnen, die an der MUK studieren: Anna Tiapkina, die den Ramiro singen wird und die Fagottistin Stefania Serri.

