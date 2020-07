Home Rezensionen Sommerfestival Kittsee.

In ganz Österreich schweigen die Klassikfestivals. In ganz Österreich…? Nein! In einem kleinen Dorf im Burgenland trotzen die Gallier…äh…die Sängerinnen und Sänger!! dem Coronavirus und spielen trotzdem. Das Publikum erschien gestern Abend geordnet zur Premiere, hielt Abstand und genoss Die Johann Strauss Operette Wiener Blut.

Arabella Fenyves war für Sie vor Ort! Zusätzlich zu dieser Besprechung können Sie in meiner Sendung am Dienstag im Allegro Magazin ab 17.00 Impressionen vom Premierenabend hören- mit den Darstellerinnen sowie prominenten Premierengästen, darunter Daniella Fally und Peter Edelmann.

Fotokredit: Kerstin Grotrian (c) Richard Schuster