Sommergespräch mit Kardinal Christoph Schönborn.

Was macht der Wiener Erzbischof im Sommer? Gibt es für ihn auch einmal freie Tage? Wenn ja, wo verbringt er diese am Liebsten? Das sind nur einige der Themen des radio klassik Stephansdom-Sommergesprächs mit Kardinal Christoph Schönborn. Weitere Themen: Die Situation der Christen im Nahen Osten, die Debatte um die „Ehe für alle“. Die Fragen an den Wiener Erzbischof stellen der Chefredakteur des Medienhauses der Erzdiözese Wien, Michael Ausserer und Stefan Hauser.