Eine Stuntfrau spricht über Angst, eine Physikerin lernt von Gelsen und ein Bischof besitzt einen Playmobil-Luther. Das sind die Sommergespräche von radio klassik Stephansdom, von Juli bis August jeden Montag ab 17:30 Uhr.



Physik, Kultur, Medizin und Theologie. In den Sommergesprächen von radio klassik Stephansdom hören Sie Juli und August jeden Montag ab 17:30 Uhr spannende Gespräche mit InterviewpartnerInnen aus Wissenschaft, Kunst und Kirche.

Vom Staunen und Glauben im Juli

Sieben Jahre lang lebte die Physikerin Ille C. Gebeshuber in Malaysia. Der Dschungel war ihr Labor. Sie lernt am liebsten von jenen Lebewesen, die nicht sehr beliebt sind, wie Kohlweißling, Motte oder Gelse. Was sie an ihnen fasziniert, erzählt sie am 3. Juli im Sommergespräch mit Gerlinde Wallner.

Gleich und doch unterschiedlich. Die Gendermedizinerin und Wissenschaftlerin des Jahres Alexandra Kautzky-Willer spricht im Sommergespräch am 10. Juli mit Georg Gatnar über Gender, Frau und Mann.

Ist die Willkommenskultur an ihrem Ende? Der Migrationsexperte und frühere Regierungsberater in Flüchtlingsfragen, Kilian Kleinschmidt, spricht am 17. Juli im Interview mit Georg Gatnar über humanitäre Hilfe im 21. Jahrhundert.

Eine Plastikfigur entwickelt sich zum „must-have“ in Kirchenkreisen. Eine Million der Playmobil-Luther Exemplare wurden bereits ausgeliefert. Auch der evangelische Bischof von Österreich, Michael Bünker, hat ihn. Was bis heute an Martin Luther fasziniert und wo er in die Irre gegangen ist, erzählt Bischof Bünker im Sommergespräch mit Stefanie Jeller.

Er ist Kardinal, Mönch und Theologe. Am 31. Juli spricht Kardinal Christoph Schönborn in einem radio klassik Stephansdom Sommergespräch über Sommer, Glaube und die aktuellen Herausforderungen der römisch-katholischen Kirche.

Kunst und Kultur im August

Schreiben macht es möglich, über sich selbst hinaus zu wachsen, meint der Schriftsteller Thomas Sautner. Über magische Momente, Gottes Schmunzeln über menschliches Denken und über seine Heimat, das Waldviertel, spricht Thomas Sautner am 7. August.

Die Stuntfrau. Cornelia Dworak doubelt Schauspieler zu Land, im Wasser und in luftigen Höhen. Sie choreografiert spektakuläre Faustkämpfe und elegante Fechtszenen und sie tanzt mit Leidenschaft. Im Sommergespräch mit Monika Fischer erzählt sie am 14. August vom Risiko, vom vernünftigen Gefühl der Angst und davon, was ihr Halt gibt.

Christine Haiden bezieht Stellung, egal ob als Kolumnistin oder Autorin. Franziska Lehner spricht am 21. August mit der Chefredakteurin der Zeitschrift „Welt der Frau“ über Frauenpolitik, den neuen Feminismus und die Lust am Schreiben.